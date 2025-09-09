Клип уже высоко оценили украинцы.

Несколько месяцев назад Надя Дорофеева и Позитив выпустили совместный трек "Смак-печаль", который сразу стал хитом и "разорвал" все украинские чарты. А уже сегодня, 9 сентября, артистка снова презентовала дуэтную музыкальную новинку уже с другим артистом - Дмитрием Монатиком.

Популярные украинские певцы запремьерили совместную видеоработу на песню "If you know what I mean". В ней они объединили музыку и хореографию. Кстати, режиссером-постановщиком клипа стал Руслан Махов, который работает с другими известными звездами.

"IV альбом "Вічно танцююча людина". Он уже пришел", - подписал Монатик.

Реакция слушателей

Слушатели уже успели высоко оценить музыкальную новинку Монатика и Дорофеевой и засыпали их комплиментами в комментариях:

"Это однозначно коллаборация года! Это однозначно хит года!"

"Шедевр! Эта осень уже получила свой главный хит"

"Как всегда космос, так вайбово и на одной волне"

"Невероятно зажигательный дуэт, песня, танцы"

"Атмосферно, взрывная песня от которой хочется танцевать".

