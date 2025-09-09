Несколько месяцев назад Надя Дорофеева и Позитив выпустили совместный трек "Смак-печаль", который сразу стал хитом и "разорвал" все украинские чарты. А уже сегодня, 9 сентября, артистка снова презентовала дуэтную музыкальную новинку уже с другим артистом - Дмитрием Монатиком.
Популярные украинские певцы запремьерили совместную видеоработу на песню "If you know what I mean". В ней они объединили музыку и хореографию. Кстати, режиссером-постановщиком клипа стал Руслан Махов, который работает с другими известными звездами.
"IV альбом "Вічно танцююча людина". Он уже пришел", - подписал Монатик.
Реакция слушателей
Слушатели уже успели высоко оценить музыкальную новинку Монатика и Дорофеевой и засыпали их комплиментами в комментариях:
- "Это однозначно коллаборация года! Это однозначно хит года!"
- "Шедевр! Эта осень уже получила свой главный хит"
- "Как всегда космос, так вайбово и на одной волне"
- "Невероятно зажигательный дуэт, песня, танцы"
- "Атмосферно, взрывная песня от которой хочется танцевать".
Напомним, ранее украинская певица Тоня Матвиенко презентовала романтический клип, в котором снялся ее супруг Арсен Мирзоян.