Иван Люленов также высказался о военной службе и ответил, смог ли бы пополнить ряды ВСУ.

Известный украинский юморист молдавского происхождения Иван Люленов высказался об украинизации. Звезда шоу "Лига смеха" объяснил, как ему удалось выучить украинский язык и кто ему в этом помог.

В интервью для издания "Апостроф" знаменитость поделился, что на "Лиге смеха" еще до начала полномасштабного вторжения многие разговаривали на русском, что не могло не повлиять на него. Хотя артист родом из Молдовы и раньше общался на русском, сейчас он демонстрирует отличное знание нашего языка во время выступлений и исполняя песни на сцене.

По его словам, полный переход на украинский был несложным для него. У него все произошло, как он говорит, "органично". Со временем Люленов начал потреблять больше украиноязычного контента и практиковал украинский с близким окружением.

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"Не трудно мне это далось. Переход произошел органично через окружение и контент. Я, правда, очень волновался. Мне казалось, что не хватает словарного запаса. Но решился и начал разговаривать, не обращая внимания на ошибки и другие нюансы. Работаешь, совершенствуешься, слушаешь тех, кто делает это профессионально и красиво. В "Лиге смеха" преимущественно все общались на украинском и до войны. Понимание языка у меня было задолго до полномасштабного вторжения, а начал разговаривать после того, как нас начали активно обстреливать", - рассказал Иван.

Комик также заговорил о службе в рядах ВСУ. Он ответил, задумывался ли он над тем, чтобы стать на защиту страны с оружием в руках. Как говорит участник юмористической команды "Стояновка", он все чаще начал задумываться о военной службе, но пока не решается на это. Мысли возникают на фоне решений его коллег, которые стали защитниками.

"В последнее время очень много комиков и артистов ушли. Например, Игорь Ласточкин, Дмитрий Сидоров, и мысли об армии все чаще и у меня возникают. Недавно я был на полигоне, чтобы понять, что это такое - держать оружие в руках. Меня пригласил военный пострелять", - отметил Люленов.

Напомним, ранее Иван Люленов сообщил, что не может получить украинское гражданство. Артист объяснил, почему он после многих лет жизни в Украине до сих пор не стал гражданином Украины и что ему для этого нужно.

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