Ведущий отметил, что украинский язык нуждается в защите и заявил, что не хочет, чтобы его дети когда-то разговаривали на языке страны-агрессора.

Известный украинский ведущий и блогер Анатолий Анатолич поднял тему языкового вопроса в своем фотоблоге. Знаменитость акцентировал на важности использования украинского языка в быту и публичном пространстве, а также вступился за певицу Светлану Лободу, которая является его кумой и которая до сих пор поет на русском за рубежом.

В своем Instagram шоумен опубликовал пост, в котором отметил, что украинский язык нужно защищать, и он не хочет, чтобы его дети когда-то разговаривали на русском. Он говорит, что заметил, что в последнее время все постепенно начали возвращаться к языку страны-агрессора. По его словам, важно остановить этот процесс.

"2022. На украинский перешли почти все. Потому что как же иначе. Это же наш идентификатор. Сейчас снова вижу и слышу все больше русского. Потому что так удобно. И у моих детей в школе, в частности. Потому что так, вероятно, общаются дома. Я тоже иногда перехожу в разговоре, когда со мной человек говорит на русском. Иногда забываю, иногда понимаю, что так действительно человеку удобнее. Но не хочу. Не хочу, чтобы мои дети говорили на этом языке. Хочу, чтобы они переходили на английский, французский. Украинский снова нужно защищать. Опять нужно спасать от нас самих", - написал Анатолий Анатолич.

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В комментариях подписчики звезды упрекнули его, что его кума Лобода, которая жила в РФ, но после 2022 года оборвала все связи с террористической страной, до сих пор выступает с русскоязычным репертуаром.

"Почему вы этого Лободе не скажете? Она понимает ценность родного языка, так почему же продвигает в мир москальский? Вопрос риторический", - спросила у ведущего одна из пользовательниц.

В ответ на это блогер встал на защиту подруги. Он подчеркнул, что певица покинула Россию, а то, на каком языке ей петь за границей - это, мол, ее выбор. Анатолий Анатолич утверждает, что во время общения с ним Светлана использует украинский.

"Вам показать нашу переписку на украинском? Она живет не в Украине. Здесь у нее украинские песни. Это ее дело, что она делает за границей. В Казахстане, Прибалтике, Азербайджане и других странах. Это ее рынок. Не в России же, заметьте", - указал шоумен.

Напомним, ранее Светлана Лобода заявила, что во время войны общалась с Валерием Залужным. Украинский певец Юлик отреагировал на это и ответил, верит ли в слова коллеги.

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