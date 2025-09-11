Певец поделился подробностями своего состояния.

Известный украинский певец Меловин (Melovin) попал в больницу и показался под капельницей. Подробностями своего состояния исполнитель поделился в Instagram.

"Детское желание - много шариков и единорога. И много объятий. Я посыпался ментально и физически знатно, друзья. Диагноз меня не радует и вызывает слезы", - отметил певец, опубликовав несколько фото.

Другие детали он не раскрыл.

До этого об ухудшении здоровья певца сообщили его коллеги и друзья - певицы Lama и SWOIIA, а также блогер Дарья Ломакина с сыном Ренатом.

Из сообщения SWOIIA стало известно, что Меловина госпитализировали:

"Мой Мэл загремел в больницу. Желаю тебе скорейшего выздоровления! Знаю, что ты устоишь. Лю!".

Напомним, ранее сообщалось, что в июле Melovin прямо со сцены объявил о мобилизации.

"С того времени я играю с этим ансамблем. Несу свою службу, но музыкальную, вместе с такими невероятными музыкантами Госпогранслужбы Украины", - заявил он.

