Артистка присоединится к актерам Мелу Гибсону и Адаму Шапиро в сериале "Континенталь".

В новом мини-сериале "Континенталь", приквеле знаменитого боевика "Джон Уик" с Киану Ривзом, вместе с Мелом Гибсоном и Колином Вуделлом сыграет украинка Марина Мазепа.

Об этом сообщает Deadline.

Марина Мазепа: что о ней известно

Марина Мазепа – танцовщица, хореограф, актриса.

Ранее актриса сыграла в фильме ужасов "Злое", а также в ленте "Нечестивые".

В Украине Марина прославилась благодаря проекту "Танцуют все".

"Континенталь": что известно о сериале

Сценарий для шоу напишут исполнительные продюсеры Грег Кулидж и Кирк Уорд. Они же будут и шоураннерами.

Постановщиком сериала назначен Альберт Хьюз.

Кроме уже озвученных актеров, в шоу появятся Кэти МакГрат, Рэй МакКиннон, Адам Шапиро и Марк Мусаси.

Читайте также"Дюна", "Не смотрите наверх", "Власть пса": названы номинанты на "Оскар-2022"Сюжет. Сериал расскажет о молодом Уинстоне Скотте, который попытается взять под свой контроль отель для наемных убийц.

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