Актриса родилась в Украине, но строить кинокарьеру решила за границей.

Голливудская актриса родом из Украины Марина Мазепа не осталась в стороне от полномасштабного вторжения России на ее родину. С 24 февраля она активно поддерживает Украину и рассказывает об ужасах войны в своих соцсетях.

В Instagram на нее подписаны более 330 тысяч пользователей, поэтому ее слово достаточно весомое не только в Украине, но и в США, где она живет и работает последние годы.

Так, в своем блоге она обнародовала видео, где в слезах и с криками показала, что сейчас переживают украинцы. Этот ролик она опубликовала после массированного обстрела по Украине 15 ноября.

Видео дня

"Проживая эмоции каждой украинской души, испуганной и потерянной в этот момент", - подписала видео Мазепа.

Реакция сети на видео Марины Мазепы

"Все будет хорошо! Держимся"

"Весь мир плачет, выражает и показывает наши глубокие эмоции против разрушения и смерти, данной другими, которые хотят утвердить свою власть! Прекратите это"

"Я пережила те же эмоции. Особенно в самом начале войны"

"Мы все в этом видео. Но любовь и свет победят несмотря ни на что"

"Молимся за Украину. Она этого не заслуживает"

Чем известна Марина Мазепа

Марина Мазепа родилась в Конотопе Сумской области. Она с детства ходила на разные кружки, в том числе и на танцы. В 2017 году переехала в Калифорнию, где начала работать хореографом.

В 2019 году она стала полуфиналисткой шоу талантов "Америка имеет талант", где буквально разрывала сцену благодаря шокирующей гибкости и впечатляющей пластике движений.

Впоследствии видео с ее выступлением увидел продюсер фильма "Нечестивый" Сэм Рейми. После того, как Марина прислала ему ролик, он сразу утвердил ее на роль Мэри Эльнор.

Она появилась и в таких фильмах как "Воплощение зла" и "Обитель Зла: Поздравляем в Раккун-Сити".

Напомним, как звезда "Глухаря" Максим Аверин предал украинских фанатов.

Вас также могут заинтересовать новости: