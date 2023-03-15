Он жалеет, что согласился на участие в проекте.

Главный герой первого сезона шоу "Холостяк" и украинский хореограф Макс Чмерковский рассказал, что участие в проекте было самой большой ошибкой в его жизни.

В интервью Анне Олицкой он признался, что создатели шоу приехали из Украины к нему в Америку, чтобы убедить его принять участие. Он согласился, но уже с первых минут съемки пожалел о своем решении.

"В течение первых двух минут общения я понял, что это самая большая ошибка в моей жизни, и что теперь нужно три месяца хе*ней заниматься. Я не хотел ни с кем целоваться. Я не мог понять: если я в конце кого-нибудь выберу, начнется любовь, будут отношения, то через 2-3 месяца я с ней буду сидеть и смотреть шоу, в котором переобнимал и перецеловал весь состав", - признался Чмерковский.

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Он добавил, что с некоторыми девушками ему было приятно общаться. Однако что касается победительницы шоу Александры Шульгиной, то Макс отметил, что никаких отношений у них не было.

"Я надеюсь, что ей дали какой-то трофей. Отношений не было. Я был очень недоволен концом, как это произошло. Не мог дождаться, когда все это кончится". - добавил Чмерковский.

Отметим, сейчас Макс Чмерковский счастливо женат. У него есть сын, а вскоре родится и второй ребенок.

Напомним, Макс Чмерковский высказался о сбежавшей в РФ Татьяне Денисовой.

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