Он всячески поддерживает диктатора Владимира Путина.

Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров опроверг слухи о том, что планирует покинуть Россию из-за войны в Украине. По его словам, он решил остаться у себя на родине.

В комментарии ТАСС он заявил, что журналистам пора прекращать распускать сплетни, не подтвержденные ни одним документом.

Кроме того, пресс-секретарь группы Дмитрий Гугучкин процитировал РИА Новости слова Шнурова, почему он принял решение остаться в стране-агрессора:

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"Я, как и Ксения Собчак, предпочитаю в минуты роковые быть со своим народом. Поэтому Ксения получила израильский паспорт, а я остался с русским".

Как Сергей Шнуров поддерживает Путина

Долгие годы в составе группы "Ленинград" он высмеивал жизнь в РФ, однако позже его заинтересовала политическая карьера, поэтому он быстро "переобулся".

Если еще в 2017 году он ответил Юрию Дудю, что сказал бы Путину "Хватит", представ перед ним, то сейчас он всячески его поддерживает и прославляет на каждом шагу.

Также СМИ сообщали, что Шнуров приезжал на оккупированную территорию Луганской области в компании с Евгением Пригожиным, финансирующим деятельность ЧВК "Вагнер". Однако сам артист опроверг это.

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