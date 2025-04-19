Артист, который осуждает путинский режим еще с 2014 года, заявил, что планирует выступить в Киеве.

Российский музыкант Андрей Макаревич, выступающий против войны в Украине, поставил на место российского журналиста, который надоедал ему вопросами о РФ. Лидер группы "Машина времени" резко ответил россиянину после его вопросов о выступлениях артиста в стране-агрессоре.

Видео с участием исполнителя распространил пропагандистский Telegram-канал "Хуже и не скажешь". В ролике знаменитость объявил, что планирует выступить в Киеве после завершения войны. В Украине он хотел бы дать масштабный концерт, а вот для россиян Макаревич петь больше не хочет.

"Я обещал дать бешеный концерт в Киеве после окончания войны, да. О мирных переговорах я ничего не говорил. А вот в России не дам", - подчеркнул Макаревич.

Как известно, ранее артист называл россиян, которые фанатеют от Путина и его политики, "подтявкивающим дерьмом". Похоже, медийщика не удовлетворил такой ответ певца, из-за чего он решил упрекнуть его за отношение к россиянам. Он сказал музыканту, что тот не хочет выступать в РФ, потому что ему якобы стыдно перед российской аудиторией за свои высказывания. Долго не думая, Макаревич просто послал журналиста, тем самым еще раз подтвердив свою позицию.

Звезда подчеркнул, что его взгляды не изменились, а отношение к жителям террористической страны, которые поддерживают войну до сих пор остается негативным. Фронтмен "Машины времени" спросил имя россиянина, после чего сказал: "Михаил, идите нах*й".

Отметим, что в 2022 году Макаревич уехал в Израиль. Он еще в 2014 году выступил против аннексии Крыма и кровавой политики Кремля. Из-за публичной поддержки Украины его внесли в список "иноагентов" в РФ.

Несмотря на осуждение путинского режима, ранее музыкант выступал против финансовой помощи ВСУ. Дело в том, что в Москве до сих пор живет его сын, из-за чего он не хочет, чтобы ракеты, профинансированные им, убили его сына. Однако россиянин не скрывал, что помогал гражданским украинцам. В частности, он переводил средства на восстановление больницы, а также направлял деньги на построение домов для пожилых людей, которые потеряли жилье в результате войны.

Напомним, ранее Андрей Макаревич отреагировал на присвоение ему статуса "иноагента". Певец отметил, что такой статус унижает его достоинство. А также он указывал, что внесение его в список так называемых "предателей РФ" серьезно ограничивает его возможность заниматься общественной деятельностью.

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