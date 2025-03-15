Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала, как изменилась ее младшая дочь Аделина.
Сегодня, 15 марта, девочке исполнился год. По случаю праздника звездная мама решила вспомнить каждый месяц малышки и показала, как она уже подросла.
К слову, в течение первого года жизни Аделины телеведущая делала тематические фотосессии и праздничный тортик для дочери каждого 15 числа. Поэтому сейчас Лилия объединила эти трогательные моменты в одно видео и поделилась в своем Instagram.
"Особенный день. Первый день рождения Аделины. Как время летит... Это была прекрасная традиция", - подписала ролик Ребрик.
Позже женщина опубликовала коллаж с фото именинницы и добавила такой шутливый комментарий:
"А сколько тортиков съели вы за этот год?".
К слову, Лилия состоит в браке с хореографом Андреем Диким. Супруги вместе уже 13 лет. Они воспитывают трех общих дочерей: 12-летнюю Диану, 6-летнюю Полину и годовалую Аделину, которая уже начала делать первые шаги.
Напомним, ранее 43-летняя Лилия Ребрик ответила, планирует ли родить четвертого ребенка.