Телеведущая поделилась трогательными кадрами Аделины.

Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала, как изменилась ее младшая дочь Аделина.

Сегодня, 15 марта, девочке исполнился год. По случаю праздника звездная мама решила вспомнить каждый месяц малышки и показала, как она уже подросла.

К слову, в течение первого года жизни Аделины телеведущая делала тематические фотосессии и праздничный тортик для дочери каждого 15 числа. Поэтому сейчас Лилия объединила эти трогательные моменты в одно видео и поделилась в своем Instagram.

"Особенный день. Первый день рождения Аделины. Как время летит... Это была прекрасная традиция", - подписала ролик Ребрик.

Позже женщина опубликовала коллаж с фото именинницы и добавила такой шутливый комментарий:

"А сколько тортиков съели вы за этот год?".

К слову, Лилия состоит в браке с хореографом Андреем Диким. Супруги вместе уже 13 лет. Они воспитывают трех общих дочерей: 12-летнюю Диану, 6-летнюю Полину и годовалую Аделину, которая уже начала делать первые шаги.

Напомним, ранее 43-летняя Лилия Ребрик ответила, планирует ли родить четвертого ребенка.

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