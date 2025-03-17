Знаменитости дали ответ поклонникам, которые давно подозревают, что между ними есть романтическая связь.

Известный украинский ведущий, актер и военный Даниэль Салем, которому давно приписывают роман с певицей Lida Lee, и сама исполнительница прокомментировали слухи вокруг их отношений. Артисты поставили точку и признались, что их на самом деле объединяет.

Долгое время в сети поговаривают, что знаменитости не просто друзья и коллеги, но уже и пара. Причиной для сплетен стало то, что звезды часто появляются на публике и работают вместе, а также проводят время вдвоем.

На премьере фильма "Відпустка наосліп", где они снимались вместе, оба пришли в футболках с красноречивой надписью: "Мы просто друзья". В комментарии для проекта "Ранок у великому місті" Лидия Скорубская (настоящее имя Lida Lee) отметила, что их с Салемом объединяет только дружба. А относительно сплетен о том, что они вместе отдыхали за границей, то исполнительница говорит, что это неправда.

Видео дня

"Все сказано: "Мы просто друзья". Даня был за границей, насколько я знаю он с ребенком виделся, а я была на отдыхе долговременном", - сказала артистка.

Сам Даниэль не стал говорить об отношениях с певицей, но также подчеркнул, что за пределами Украины он не был: "Я не был за границей с дочкой. Я поехал на границу забрать дочь и приехал обратно в Украину".

В то же время Lida Lee также заговорила о внутренних трансформациях во время войны. Она призналась, что работала над своим психологическим состоянием с психологом. Теперь, как говорит звезда, она больше не будет в образе "удобной девочки".

"Меня очень изменила война. Очень много внутренних изменений произошло в жизни. Я больше не буду удобной девочкой. Да, я не скрываю (что занималась с психологом - УНИАН) и советую всем это делать", - добавила знаменитость.

Напомним, ранее Lida Lee ответила, почему не захотела стать новой героиней шоу "Холостячка". А также она ответила, были ли у нее отношения с женщинами.

Вас также могут заинтересовать новости: