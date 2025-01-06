Предложение руки и сердца было в Карпатах.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно рассказала о романе с военным Дмитрием Бабчуком, выходит замуж. 37-летняя звезда опубликовала в своем Instagram фото с обручальным кольцом.

Но сначала ее избранник показал, как вез это кольцо Лесе в своей машине.

"Леся, смотри, что взял тебе, померяешь?", - подписал Дмитрий.

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А позже это украшение уже оказалось на пальце Никитюк.

"Здесь и не откажешь", - подписала фото Леся и добавила смайлики в виде сердечка и кольца.

Реакция подписчиков

Поклонники и звездные друзья Никитюк написали свои поздравления под постом:

"Моя самая яркая. Моя прекрасная. Поздравляю! Ты заслуживаешь быть счастливой", - отметила певица Наталья Могилевская

"Лесюнь, самые теплые поздравления! Хочется уже кричать горько", - написала артистка Наталка Карпа

"Поздравляю, малышка", - добавил актер Тарас Цимбалюк.

К слову, об отношениях Леси и 28-летнего украинского защитника Дмитрия стало известно осенью прошлого года. Сколько времени на самом деле пара встречается - неизвестно.

Напомним, ранее стало известно, что защитник "Азовстали" Михаил Дианов во второй раз женится.

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