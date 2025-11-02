Актриса призналась, готова ли к семье и детям.

Популярная украинская актриса Екатерина Кузнецова заговорила о личной жизни после расставания с гражданским мужем, российским бизнесменом Максимом Аплиным. Она поделилась, думает ли о беременности и семье.

В комментарии программе "Ближе к звездам" Катя призналась, что для нее важно в отношениях, когда любимый человек может ее внутренне наполнять, даря тепло и спокойствие:

"Любовь - это чувство, когда, например, ты отработал там 17 часов смену, у тебя нет сил, но ты приходишь домой и знаешь, что там твой любимый человек, у тебя просыпается второе дыхание. Это должно тебя греть, наполнять".

В свою очередь мама актрисы иногда шутит, что Екатерине и не нужен мужчина, ведь она, как "женщина-киборг" - со всеми делами может спокойно разобраться сама.

"Зачем тебе мужчина? Ты посмотри на себя. Ты женщина-киборг. Ты все можешь сама", - это она так шутит, конечно, но быть с такой женщиной, как я, трудно", - рассказала звезда.

Кузнецова добавила, что никогда не мечтала о грандиозной свадьбе. На первом месте для нее всегда была и есть самореализация. Однако, вместе с тем актриса не отказывается от желания иметь семью и детей, но считает, что всему свое время.

"Она (свадьба - УНИАН) никогда не стояла на первом месте. Я всегда мечтала о классных ролях, реализации. Я вообще считаю, что мы должны быть счастливыми, наполненными, реализованными, несмотря на то, есть у тебя муж или нет... Безусловно для любой актрисы уйти на какое-то время из профессии - это немного больно, но ну я не знаю, что может быть по сравнению с маленьким чудом. Мне просто еще очень повезло, что у меня мама - это тот человек, который говорит: "Давай мне ребенка и иди сама иди работай", - поделилась Екатерина.

