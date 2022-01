Герцог и герцогиня Кембриджские порадовали публику новым выходом.

Супруги герцогов Кембриджских принц Уильям и Кейт Миддлтон побывали в больнице Ланкашира Clitheroe, где пообщались с медицинским персоналом и познакомились с собакой-терапевтом.

Как пишет Hello, пара приехала в больницу, чтобы узнать о проблемах, с которыми сталкиваются медицинские работники в сельской местности перед пандемией, и понять, как NHS Charities Together поддерживает психическое здоровье передовой рабочей силы. Герцог и герцогиня стали общими покровителями NHS Charities Together в декабре 2020 года.

Кейт и Уильям узнали, что в больнице есть двое собак-терапевтов, которые "отвечают" за ментальное здоровье пациентов и работников. На официальной странице герцогов в Instagram опубликовали фото, на которых герцоги встретились со щенком абрикосовым щенком кокапу Альфи, попавшим в команду больницы недавно. Супруги были в восторге от четвероногого. Его будут учить как собаку-терапевта, чтобы помогать пациентам и коллегам в больнице. Кэтрин назвала щенка "очень милым".

В тот же день Кембриджи отправились в город Бернли, где посетили благотворительную организацию Church on the Street. Кэтрин взяла на руки 3-месячную девочку Анастасию, а принц Уильям пошутил, глядя на жену: "Не подбрасывайте ей идей!".

Ранее Кейт признавалась, что Уильям считает, что троих детей в семье — вполне достаточно. Хотя сама она была бы не против расширения их семейства. Старшему сыну супругов принцу Джорджу 8 лет, принцессе Шарлотте — 6, а принцу Луи — 3 года.

На новую встречу герцогиня Кембриджская выбрала элегантный образ: она надела водолазку верблюжьего цвета и юбку от Iris & Ink, на которые накинула любимое пальто от Massimo Dutti. Дополнила лук высокими замшевыми сапогами от Saint Laurent на каблуке. Образ герцогини завершил легкий макияж, локоны и серьги от Missoma.

Стоит обратить внимание, что Кейт Миддлтон уже в третий раз повторяет образ с этим пальто. Еще в 2020 году она надевала его для визита в детский центр Лондона, а в 2021 году примерила его для визита на станцию скорой помощи.

Отметим, что Кембриджи любят собак, и раньше у них был английский кокер-спаниель по кличке Лупо. Он умер в ноябре 2020 года, но вскоре брат герцогини Джеймс Миддлтон подарил семье еще одного спаниеля.

Стоит отметить, что фанаты Меган Маркл (супруги принца Гарри) раскритиковали Кейт Миддлтон после этого выхода в свет. Они обвинили герцогиню Кембриджскую в подражании стилю герцогини Сассекской.

В подобном пальто классического фасона ранее появлялась на публике и Маркл в Нью-Йорке в сентябре прошлого года. А Кейт обычно предпочитала платья-пальто.

"Она купила себе пальто, как у Меган", "Кейт копирует Меган и больше не носит платья-пальто", "Она начала носить пальто только после того, как на сцене появилась Меган, для которой не важен королевский протокол", "Мало того, что Кейт копирует одежду Дианы, так теперь она пытается иметь вид, как у Меган!", - писали в соцсетях поклонники Маркл.

