Герцогиня во время визита на авиабазу RAF Brize Norton пообщалась с британскими военными, которые в последние недели помогли эвакуировать тысячи людей из Афганистана.

Супруга принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кэтрин посетила первое мероприятие после летних каникул и длительного перерыва в работе.

Герцогиня посетила авиабазу RAF Brize Norton и пообщалась там с британскими военными, которые в последние недели помогли эвакуировать тысячи людей из Афганистана.

Во время этой встречи Кэтрин поделилась кое-чем интересным о своих детях. Как пишет People, герцогиня сказала, что ее трое детей очень интересуются самолетами.

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Возможно, это вызвано тем, что их отец принц Уильям в свое время был капитаном поисково-спасательных служб Королевских военно-воздушных сил, который провел несколько лет в начале своего брака с Кейт на острове Англси в Уэльсе в рамках этой миссии.

А дядя принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи — принц Гарри служил в Афганистане. Военная служба — священная честь для королевской семьи, и, хотя Луи еще не видели в регалиях Королевских ВВС, его старший брат Джордж и сестра Шарлотта познакомились с самолетами и вертолетами во время поездки в Германию в 2016-м и 2017 годах, передает ТСН.

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Автор: Виолетта Орлова