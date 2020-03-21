Герцоги Кембриджские посетили станцию скорой помощи в Лондоне (фото, видео)

Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились важными рекомендациями касательно коронавируса.

Кейт Миддлтон и принц Уильям продолжают ходить на работу, несмотря на то, что старшие члены королевской семьи давно самоизолировались из-за коронавируса.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Вчера герцоги Кембриджские посетили колл-центр службы скорой помощи в Лондоне, Кройдон, где пообщались с диспетчерами и дежурными врачами. Они поблагодарили сотрудников центра за самоотверженную работу во время пандемии коронавируса.

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Во время визита герцоги Кембриджские показали, как обработали руки дезинфицирующим средством перед тем, как пообщаться с сотрудниками станции скорой помощи. Кетрин и принц Уильям еще раз напомнили о важности соблюдения профилактических мер в непростое для всего мира время: оставаться дома при первых симптомах простуды, минимизировать контакты с людьми и т.д.

Даже для того, чтобы сфотографироваться, они старались находиться на расстоянии.

Для выхода в свет стильная Кетрин выбрала лилово-розовый брючный костюм.

Герцогиня Кембриджская отдала предпочтение двубортному блейзеру от Marks & Spencer, стоимостью около 175 долларов и узким брюкам со стрелками (105 долларов), сообщает Рagesix. Кетрин довершила деловой образ серыми лодочками от Hugo Boss. К слову, золовка Кейт Мидллтон, Меган Марк – также большая поклонница бренда Marks & Spencer, она даже включила платье британской марки в свою благотворительную коллекцию для Smart Works в прошлом году.

Как сообщал УНИАН, дети герцогов больше не ходят в школу и находятся на карантине дома.

Ранее УНИАН сообщал, что Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за коронавируса. Если ситуация еще больше ухудшится, Елизавету и ее 98-летнего мужа принца Филиппа поместят на карантин в Сандрингем.