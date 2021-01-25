Семья герцогов Кембриджских обзавелась новым четвероногим другом.

Кейт Миддлтон и принц Уильям сообщили радостную новость - в их семействе произошло пополнение. Дело в том, что в ноябре прошлого года, Кембриджи потеряли домашнего любимца - пса по имени Лупо.

Теперь же семья обзавелась новым четвероногим другом, пишет РБК-Украина со ссылкой на People.

Читайте такжеГерцоги Кембриджские вместе с детьми сходили в театр Палладиум (фото, видео)Интересно, что восьмимесячного щенка спаниеля черного окраса подарил Кейт и Уильяму родной брат герцогини Джеймс Миддлтон. Он вместе с возлюбленной Ализе Тевенет занимается разведением этой породы.

"Новый щенок восхитителен, и вся семья в восторге", - рассказал друг Кейт и Уильяма.

Как назвали собаку пока что не сообщается. При этом фаны королевской семьи уже нашли фото, как выглядит собака герцогов Кембриджских.

Отметим, что английский кокер-спаниель по имени Лупо был верным спутником герцогов Кембриджских в течение восьми лет. Но 22 ноября 2020 года его не стало.

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Автор: УНИАН