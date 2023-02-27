По его словам, женщины стали меркантильными.

Украинский певец Иво Бобул поскандалил с журналисткой Эммой Антонюк из-за разного мнения о современных женщинах. Он сказал, что сейчас большинство женщин меркантильные.

Бобул пожалел мужчин, которым женщины выносят мозг. К примеру он привел ситуацию, когда дама хочет шубу, а мужчина не может ей ее купить. И тогда, по его словам, женщина уходит от него, прыгает по разным кроватям в поисках принца.

"Если женщина мозги тебе выносит, как к ней можно относиться? Женщины сейчас разбалованные. Очень многого хотят от мужчин. Я смотрю на это все и мне просто жалко становится мужчин. Сегодня у нее один, через пару лет другой, и так скачет по кроватям, ищет принца. Надо уважать мужчин. Нам тоже тяжело", - сказал Бобул.

Он добавил, что женщинам стоит пересмотреть свое поведение и выбирать мужчин за душу, а не за деньги. К тому же он уверен, что хорошие девушки сидят дома и никуда не ходят.

"Женщины поменялись, стали меркантильными. Думают только о бабках, о "жить классно", о машинах. А где мужчины могут это взять? Не все могут быть банкирами и папиками", – продолжил артист.

Затем певец перешел на личности и выразил свое мнение по поводу Антонюк. Он сказал, что она в 32 года не замужем и у нее нет детей, хотя уже пора, как он считает. Девушка ответила, что это сексистский бред.

После этого Бобул встал и ушел. На этом интервью было окончено.

Напомним, ранее Иво Бобул рассказал, кто ему перекрыл путь в шоу-бизнес.

Вас также могут заинтересовать новости: