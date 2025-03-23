Именно брови актёра оказались главным препятствием для воссоздания его мимики в Phantom Liberty.

Перенести Идриса Эльбу в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty оказалось неожиданно сложной задачей. Один из главных вызовов, по словам ведущего специалиста CD Projekt Red по анимации кат-сцен Дэвида Кордеро Иглесиаса, стали брови актёра.

На GDC он поделился деталями работы над персонажем Соломона Рида и объяснил, почему процесс был таким непростым. В отличие от стандартного подхода, при котором для передачи мимики используется технология захвата движений лица. CD Projekt Red пошла другим путём: им пришлось вручную воссоздавать мимику Эльбы, анализируя его выражения, движение мышц и уникальные особенности:

"У Идриса Эльбы очень специфические выражения лица, и мы не использовали захват мимики. Нам пришлось детально изучать, как он двигает лицом, как реагирует на разные ситуации. В процессе работы участвовало множество отделов: моделирование, анимация, текстурирование. Но самым сложным были его брови. Это был мой личный кошмар".

Он объяснил, что актёр двигает бровями особенным образом, создавая узнаваемые эмоции. Чтобы передать это в игре, разработчикам пришлось вручную прорабатывать каждую анимацию, настраивать текстуры и расширять диапазон движений: "У него брови с такой особенной формой, что они почти напоминают движение змеи. Их мимика настолько уникальна, что нам пришлось постараться, чтобы передать это правильно".

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Несмотря на все сложности, работа оказалась успешной. Phantom Liberty получил восторженные отзывы критиков и игроков, а внимание CD Projekt Red к деталям снова доказало, почему их игры остаются эталоном качества.

Ранее мы рассказывали, что Идрис Эльба хотел бы сняться в экранизации Cyberpunk 2077 вместе с Киану Ривзом. По его мнению, их с Ривзом персонажи на большом экране "были бы просто вау".

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