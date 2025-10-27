Пара не ответила на предположения поклонников.

Жена украинского телеведущего и актера Григория Решетника, которая вместе с ним воспитывает троих детей, рассказала об их отношениях.

Кристина Решетник опубликовала в своем Instagram-аккаунте, за которым следят более 300 тысяч человек, кадры с романтической фотосессии с любимым. Они поженились в 2010 году, однако их союзу уже более 15 лет:

"Один из секретов отношений тех, кто 17 лет в паре, - нам всегда интересно друг с другом. И настоящая магия - в мелочах, которые не купишь: когда он помнит, какой ты любишь чай; когда слушает, даже если ты снова "просто рассказываешь"; когда обнимает так, что мир становится тише; когда рядом не по долгу, а по желанию".

Однако не все комментаторы остались в восторге от снимков с большим количеством цветов:

"Боже, это же сколько цветов... зачем? Вы счастливее станете, что столько цветов выбросите на помойку?! Сколько за эти деньги можно было сделать добрых дел, но нет, пусть будет красивая картинка в инстаграм".

"Счастье любит тишину... Зачем это показывать людям, еще и в такое время?".

"Страшное расточительство. Это не желчь, это действительно очень обидно...".

А некоторые комментаторы предположили, что Кристина беременна. К такому выводу они пришли из-за того, что на фото женщина держит руку возле живота:

"Неужели наконец-то будет девочка? Миллион розовых роз, розовое платьице, маленький животик и невероятно счастливые вы!".

"Кристина, заметила ручки возле животика на фото. Вы в ожидании?".

Напомним, у телеведущего Григория Решетника и его жены Кристины трое сыновей: Иван, Дмитрий и Александр.

