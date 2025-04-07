Инна Белень намекнула, что Александр "Терен" обидел ее / скриншот Instagram

Победительница шоу "Холостяк-13", волонтер Инна Белень, которая в феврале этого года разошлась с главным героем проекта Александром "Тереном", рассказала об их отношениях после расставания. Бизнесвумен призналась, что они разошлись на негативной ноте и намекнула, что между ними был конфликт.

В комментарии для программы "Ранок у великому місті" девушка поделилась, что сейчас не поддерживает связь с ветераном войны. По ее словам, они даже отписались друг от друга в соцсетях, потому что разрыв их отношений был скандальным. Победительница реалити намекнула, что общественный деятель оскорбил ее и пожаловалась на неуважение к ней с его стороны.

"Нет, мы не общаемся, не следим друг за другом. Скажем так, разошлись на не очень хорошей ноте, вообще не на хорошей. Я не чувствовала уважение к себе вообще!" - указала блогерша.

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Также Инна ответила на упреки в сети, что ее роман с "холостяком" якобы был фиктивным. Она отметила, что их отношения длились более шести месяцев. Их история любви началась значительно раньше, чем это показали на экранах.

Инна Белень и Александр "Терен" / скриншот Instagram

"Понимаете, это было быстро для зрителей. Когда мы уже были вместе, только выходили первые серии, поэтому мы это проживали с июля, наверное. Это вот такой отрезок времени. Такое случается. Я бы тоже хотела, чтобы это закончилось свадьбой, домом и беременностью, но что ж, так сложилось", - добавила волонтер.

Долгое время "Терену" приписывают роман с блогером Еленой Мандзюк, из-за их совместных фото, отдыха за границей и появления на публике. Однако Белень отказалась комментировать это, она лишь коротко сказала, что о личной жизни лучше спросить у самого Александра, а сама она, мол, ничего не знает об этом.

Напомним, ранее Елена Мандзюк впервые прокомментировала отношения с "Тереном". Женщина вспомнила, как они познакомилась, рассказала об отдыхе на Кипре и объяснила, действительно ли между ними есть романтическая связь, а не просто дружба.

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