Волонтер также лаконично прокомментировала возможный роман ветерана войны с известной блогершей.

Победительница шоу "Холостяк-13", волонтер Инна Белень, которая в феврале этого года разошлась с главным героем проекта Александром "Тереном", рассказала об их отношениях после расставания. Бизнесвумен призналась, что они разошлись на негативной ноте и намекнула, что между ними был конфликт.

В комментарии для программы "Ранок у великому місті" девушка поделилась, что сейчас не поддерживает связь с ветераном войны. По ее словам, они даже отписались друг от друга в соцсетях, потому что разрыв их отношений был скандальным. Победительница реалити намекнула, что общественный деятель оскорбил ее и пожаловалась на неуважение к ней с его стороны.

"Нет, мы не общаемся, не следим друг за другом. Скажем так, разошлись на не очень хорошей ноте, вообще не на хорошей. Я не чувствовала уважение к себе вообще!" - указала блогерша.

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Также Инна ответила на упреки в сети, что ее роман с "холостяком" якобы был фиктивным. Она отметила, что их отношения длились более шести месяцев. Их история любви началась значительно раньше, чем это показали на экранах.

"Понимаете, это было быстро для зрителей. Когда мы уже были вместе, только выходили первые серии, поэтому мы это проживали с июля, наверное. Это вот такой отрезок времени. Такое случается. Я бы тоже хотела, чтобы это закончилось свадьбой, домом и беременностью, но что ж, так сложилось", - добавила волонтер.

Долгое время "Терену" приписывают роман с блогером Еленой Мандзюк, из-за их совместных фото, отдыха за границей и появления на публике. Однако Белень отказалась комментировать это, она лишь коротко сказала, что о личной жизни лучше спросить у самого Александра, а сама она, мол, ничего не знает об этом.

Напомним, ранее Елена Мандзюк впервые прокомментировала отношения с "Тереном". Женщина вспомнила, как они познакомилась, рассказала об отдыхе на Кипре и объяснила, действительно ли между ними есть романтическая связь, а не просто дружба.

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