Участники группы нашли песню, когда занимались перевыпуском альбома.

Легендарная группа Queen выпустила песню, записанную еще 34 года назад. Трек Face It Alone был записан еще с Фредди Меркьюри, когда он был солистом группы.

Известно, что эта песня должна была войти в альбом The Miracle, но так и не попала туда, после чего о ней и вовсе забыли.

"Я счастлив, что нашей команде удалось найти этот трек", - сказал гитарист Брайан Мэй.

За последние восемь лет не было ни одного трека, который группа выпустила бы с голосом покойного Меркьюри. Поэтому песня Face It Alone, которую они отыскали спустя 34 года после записи, стала грандиозным событием для остальных участников бэнда.

"После всех этих лет, круто слышать, как мы все вчетвером... работаем в студии над замечательной идеей песни, которая так и не была завершена... до сих пор", - добавил Брайан.

Напомним, сеть разрывает новый хит Тринчер и Positiff "Який ти козак". Премьера песни состоялась 14 октября.

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