Мужчина также получил признание за хит "Bohemian Rhapsody".

Британский музыкальный продюсер Рой Томас Бейкер, который сотрудничал с группой Queen, ушел из жизни. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter .

Мужчине было 78 лет. Причина смерти пока неизвестна. Его друзья и коллеги отмечали, что Бейкер был требовательными в работе и всегда хотел качественного результата.

"Он был очень дисциплинированным, справедливым и очень строгим, но всегда делал все правильно. Иногда мы делали много дублей, прежде чем получался идеальный вариант песни", - отмечают коллеги покойного продюсера.

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Что известно о Ройе Томасе Бейкере

Рой начал заниматься музыкой в 14 лет. Уже в подростковом возрасте он начал работать в британском лейбле звукозаписи Decca Records. Позже перешел на другую студию, где сотрудничал с продюсером Элтона Джона.

За свою продюсерскую карьеру работал со многими известными группами и музыкантами, в частности, The Cars, Guns N' Roses, Foreigner, Pilot, Ozzy Osbourne, Journey, The Darkness, Queen и многими другими.

Кстати, Бейкер получил признание также благодаря песне группы Queen "Bohemian Rhapsody", которую он создал вместе с другими музыкантами. Композиция была признана одной из самых популярных песен XX века.

Напомним, ранее стала известна причина смерти звезды "Сплетницы" и "Баффи" Мишель Трахтенберг.

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