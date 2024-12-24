Гончаренко в одном из талант-шоу отказал артисту.

Продюсер Алексей Гончаренко, известный своей работой над популярным музыкальным шоу "Фабрика звезд", вспомнил, как не заметил потенциала Дмитрия Монатика во время его участия в "Фабрике звезд 2".

В своем интервью Алексею Суханову, Гончаренко признался, что в то время не рассматривал Дмитрия Монатика как потенциальную звезду.

"Монатика я не взял на "Фабрику звезд 2". А на самом деле все были "за", чтобы он попал в шоу. Я высказался очень категорично и, конечно, он это помнит", - поделился продюсер.

Как оказалось, после того, как Монатик достиг огромного успеха и стал одним из самых известных артистов Украины, он и Гончаренко имели разговор, во время которого Дмитрий высказал претензии относительно того, что ему отказали в участии в шоу. Однако, впоследствии между ними наступило примирение.

"С Монатиком самая драматичная ситуация. Я вспоминаю, когда очень категорично что-то говорю, уверенно, а потом вспоминаю. Алеша, а вот с Монатиком ты тоже был уверен, а вот видишь, как получилось. Так что ставь под сомнение и отказывайся, даже если тебе в тот момент, вот сейчас тебе кажется, что на 100% ты прав. Прислушайся, послушай еще другие мысли, а другие мысли были, тогда про Диму не прислушался я", - вспомнил продюсер.

Продюсер признал, что теперь он больше не судит людей только по собственному опыту или видению. Он понял, что иногда, даже когда кажется, что ты прав на 100%, стоит прислушаться к другим мнениям. Сейчас Гончаренко рад, что удалось наладить отношения с Монатиком.

Алексей Гончаренко также вспомнил, что были другие артисты, которых он не поддерживал в их начале, но которые впоследствии стали большими звездами. Среди таких он назвал солистку группы KAZKA Александру Зарицкую и певицу KOLA.

"KOLA много где не брали - у нее был долгий путь к ее Дворцу спорта", - отметил продюсер.

Напомним, Монатик случайно раскрыл пол будущего ребенка.

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