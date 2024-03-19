Сегодня, 19 марта, известной украинской писательнице Лине Костенко исполнилось 94 года. По этому поводу британская актриса Эмма Томпсон прочитала ее стихотворение под названием "Крила".
Актриса в рамках проекта UNITED24 записала ролик, в котором сказала, что поддерживает Украину, поэтому в такой знаменательный для страны день, когда свой день рождения празднует легендарная Лина Костенко, она решила прочитать ее стихотворение на английском языке.
Украинцы поблагодарили двукратную лауреатку премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA Эмми Томпсон. В комментариях они написали ей слова благодарности и отметили, что победа будет за Украиной.
Чем известна Эмма Томпсон
Прорыв актриса совершила в 1987 году в главных ролях сразу в двух мини-сериалах на телеканале ВВС "Судьба войны" (Fortunes of War) и "Тутти Фрутти" (Tutti Frutti). За них актриса в 1988 году получила премию BAFTA за лучшую женскую роль.
Голливудский прорыв Эммы Томпсон случился в 1992 году, после одной из главных ролей в драме "Поместье Говардс Энд" (актриса сыграла совместно с Энтони Хопкинсом и Хеленой Бонэм Картер).
Фильм получил 49 номинаций и 32 награды, в том числе три "Оскара", из которых один для Эммы Томпсон в номинации "Лучшая актриса главной роли".