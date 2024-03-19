Украинцы поблагодарили Эмму Томпсон за поддержку.

Сегодня, 19 марта, известной украинской писательнице Лине Костенко исполнилось 94 года. По этому поводу британская актриса Эмма Томпсон прочитала ее стихотворение под названием "Крила".

Актриса в рамках проекта UNITED24 записала ролик, в котором сказала, что поддерживает Украину, поэтому в такой знаменательный для страны день, когда свой день рождения празднует легендарная Лина Костенко, она решила прочитать ее стихотворение на английском языке.

Украинцы поблагодарили двукратную лауреатку премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA Эмми Томпсон. В комментариях они написали ей слова благодарности и отметили, что победа будет за Украиной.

Чем известна Эмма Томпсон

Прорыв актриса совершила в 1987 году в главных ролях сразу в двух мини-сериалах на телеканале ВВС "Судьба войны" (Fortunes of War) и "Тутти Фрутти" (Tutti Frutti). За них актриса в 1988 году получила премию BAFTA за лучшую женскую роль.

Голливудский прорыв Эммы Томпсон случился в 1992 году, после одной из главных ролей в драме "Поместье Говардс Энд" (актриса сыграла совместно с Энтони Хопкинсом и Хеленой Бонэм Картер).

Фильм получил 49 номинаций и 32 награды, в том числе три "Оскара", из которых один для Эммы Томпсон в номинации "Лучшая актриса главной роли".

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