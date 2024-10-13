Музыкант рассказал о любви к россиянам во время своего концерта.

Известный американский актер и музыкант Джаред Лето, который неоднократно демонстрировал свою поддержку Украине во время войны, неожиданно выдал возмутительное заявление. Во время концерта 11 октября в составе альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars в Сербии знаменитость размечтался о выступлениях в России, а затем и в Украине.

В сети распространили фрагмент "речи" Лето, во время которой он назвал полномасштабное вторжение россиян "проблемой". В частности, артист заявил, что "когда все проблемы закончатся", то он поедет "тусить с поклонниками" на их родине.

А перед этим Джаред поинтересовался у присутствующих, сколько в зале находится сербов, а сколько русских. Последних, судя по аплодисментам и громкому гулу, было значительно больше.

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"Вы скучали по нам! Я почувствовал вокруг много русской энергии. И вот что я вам скажу: однажды, когда эти все проблемы закончатся, мы встретимся с вами на вашей родине. Мы вернемся в Сербию, мы поедем в Санкт-Петербург, Москву, заедем в Киев. Мы будем тусоваться и веселиться. Так должно быть", - выдал музыкант.

Более того, после этого исполнитель перешел на язык страны-агрессора и сказал россиянам "Спасибо".

Стоит указать, что это едва не впервые, когда Джаред демонстрирует свою любовь к россиянам. Ранее он постоянно показывал, что поддерживает украинцев и выступал против войны и не называл ее просто "проблемой". Лето посещал благотворительные вечера в поддержку украинцев и пел песню об Одессе, а также хотел выступить с украинским флагом в Киеве.

Напомним, ранее Джаред Лето призвал украинцев быть осторожными и выразил надежду, что вскоре наступит мир. Джаред Лето отмечал, что его сердце "разрывается" из-за ситуации в Украине.

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