Вышел первый трейлер супергеройского фэнтези 'Властелины Вселенной': Джаред Лето играет злодея

Кинокомпания Amazon MGM Studios показала первый трейлер супергеройского фэнтези "Властелины Вселенной" (Masters of the Universe), который является перезапуском одноименного фильма 1987 года, основанного на франшизе компании игрушек Mattel.
В центре сюжета – молодой человек по имени Адам Гленн, который попал на Землю в 10-летнем возрасте из Космоса и расстался при этом со своим волшебным Мечом силы. Найдя его почти через два десятилетия, он отправляется обратно на родную планету, чтобы защитить ее от злых сил и стать Хи-Меном – самым могущественным человеком во Вселенной.
Главную роль в фильме сыграл британский актер Николас Голицин ("Колдовство: Наследие", "Мысль о тебе").
Тем временем, Джаред Лето ("Реквием по мечте", "Далласский клуб покупателей", "Отряд самоубийц", "Трон: Арес") сыграл главного антагониста – Скелетора.
Кроме того, в ленте задействованы Камила Мендес (сериал "Ривердейл"), Элисон Бри ("Перспективная девушка", "Одно целое"), Идрис Эльба ("Форсаж: Хоббс и Шоу", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Дом из динамита", сериалы "Лютер", "Перехваченный рейс"), Морена Баккарин (франшизы "Дэдпул", "Гренландия"), Джеймс Пюрфой ("Обитель зла", "Высотка"), Гафтор Бьорнссон (сериал "Игра престолов") и другие.
Режиссером фильма выступил Трэвис Найт, наиболее известный по фантастическому боевику "Бэмблби" 2018 года из вселенной "Трансформеров".
Фильм должен выйти в мировой прокат 5 июня 2026 года.