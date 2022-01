38-летняя звезда опубликовала фото без фильтров, без косметики и "без отпуска".

Украинская певица, победительница Евровидения Джамала показала, как она выглядит без макияжа.

Фото без фильтров, без косметики и "без отпуска" 38-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На снимках она лежит на кровати, положив голову на ноутбук.

"Sooo... No filters. No make up. No vacation. Тут три фото, где я сплю на пляже. Ем мороженое. И не думаю ни о чем. Оставлю тут как визуализацию", - написала Джамала.

Подписчикам, судя по комментариям, понравились фото Джамалы без макияжа.

"Вы такая прелестная без макияжа и фильтров! Побольше бы таких фото"; "Классное фото. Вы такая здесь родная"; "Так лучше, чем с макияжем. Тут естественная красота"; "Без макияжа и фильтров вам очень идёт"; "Прямо девочка 20 лет", - писали подписчики в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее 52-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала, как выглядит без макияжа и фотошопа. Она показала фолловерам, как ухаживает за кожей, перед тем, как нанести макияж.

