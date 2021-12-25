Звезда предстала перед многомиллионной публикой без капли косметики.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала, как выглядит без макияжа и фотошопа. Отметим, что звезде 52.

Новое видео Джей Ло появилось в Instagram.

Обычно знаменитость позирует перед камерой с безупречным макияжем, но на этот раз похвастаться своей природной красотой.

Читайте также"Милые бранятся": Бен Аффлек удалил Джей Ло из друзей в InstagramДженнифер Лопес показала фолловерам, как ухаживает за кожей, перед тем, как нанести макияж. Звезда позировала в бежевом кимоно, а свои волосы Дженнифер собрала в хвостик.

Фаны звезды удивились смелости Лопес. Они засыпали звезду комплиментами, ведь выглядит она действительно потрясающе.

"Какая же ты красивая",

"Твоя кожа просто невероятна! Ты-королева!",

"Ты заполонила мое сердце",

- пишут фолловеры звезды в комментариях.

Как сообщал УНИАН, американский актер Бен Аффлек впервые высказался о своей жизни после воссоединение с актрисой и певицей Дженнифер Лопес.

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