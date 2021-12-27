Джамала призналась, что старший сын ревнует ее к младшему.

Украинская певица Джамала в программе "Светская жизнь" рассказала, что между ее двумя сыновьями не все так гладко. Старший сын ревнует ее к младшему, и порой может проявлять агрессию.

"Он хочет его как-то обнять, ну так, не по-хорошему. Есть какой-то такой момент, когда ты контролируешь именно как он держит его, как он берет за руку, как он касается", - рассказала Джамала.

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"Мне не хочется, чтобы кто-то посторонний вмешивался в наш микроклимат. Мне кажется, мы справимся", – добавила Джа.

Напомним, ранее Джамала с мужем полетели в романтическое путешествие в Италию.

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