Даша Астафьева в прозрачных трусах засветила "клубничку"
11:34, 23 августа 2020Звезды
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Певица показала новое фото.
Даша показала фото / instagram.com/da_astafieva
Известная певица Даша Астафьева опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в нижнем белье.
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Девушка предстала в полупрозрачном наборе, сквозь который просвечивались интимные места певицы.
"Дашенька, вы точно творение Божье! Так красиво, честно, без лести", "Слов нет", "Вы очень-очень", "Просто космос", "Прекрасная", - написали фанаты.
Даша показала фото / instagram.com/da_astafieva
Даша показала фото / instagram.com/da_astafieva
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