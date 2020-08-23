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Даша Астафьева в прозрачных трусах засветила "клубничку"

11:34, 23 августа 2020
Звезды
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Даша показала фото / instagram.com/da_astafieva

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Девушка предстала в полупрозрачном наборе, сквозь который просвечивались интимные места певицы. 

"Дашенька, вы точно творение Божье! Так красиво, честно, без лести", "Слов нет", "Вы очень-очень", "Просто космос", "Прекрасная", - написали фанаты.

Даша показала фото / instagram.com/da_astafieva
Даша показала фото / instagram.com/da_astafieva

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Автор: Диана Могилевич

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