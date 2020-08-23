Даша Астафьева в прозрачных трусах засветила "клубничку"

Певица показала новое фото.

Известная певица Даша Астафьева опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в нижнем белье.

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Девушка предстала в полупрозрачном наборе, сквозь который просвечивались интимные места певицы.

"Дашенька, вы точно творение Божье! Так красиво, честно, без лести", "Слов нет", "Вы очень-очень", "Просто космос", "Прекрасная", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич