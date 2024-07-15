Артистка после 24 февраля 2022 года отказалась от русского.

Известная украинская певица, младшая сестра Софии Ротару - Аурика Михайловна - прокомментировала свой переход с русского языка на украинский. Народная артистка Украины объяснила, почему категорически отказалась от языка страны-агрессорки.

До начала полномасштабного вторжения, как признается исполнительница, она общалась на русском и пела песни на этом языке. Однако после 24 февраля 2022 года ее взгляды изменились. Сейчас, по словам Аурики, у нее твердая позиция и она не планирует возвращаться к языку врага.

"Это моя принципиальная позиция. Я считаю, что сейчас надо разговаривать и петь на украинском языке. Раньше я пела русские песни, мы ездили в Россию, и пели, и встречались. Но после этого вторжения, я считаю, что это правильно. Я сейчас перевожу все свои песни, которые русские, на украинский язык и пою их на украинском. Много у меня новых песен украинских", - отметила певица.

Ротару отмечает, что сейчас весь мир должен услышать об украинском языке, поэтому как можно большему количеству людей нужно переходить на государственный.

"Все так привыкли, что у нас язык один, у нас русский, все общаются на русском, а об украинском многие забыли. Сейчас надо всем напомнить, что Украина - это Украина, что есть украинский язык, который надо знать, который надо изучать и петь украинские песни, петь на украинском языке. Потому что, как Путин сказал, что такой страны, как Украина, нет. Но мы должны показать всем, что есть Украина", - подчеркнула Аурика Михайловна.

Напомним, ранее Аурика Ротару честно ответила, почему общается с россиянами во время войны.

Вас также могут заинтересовать новости: