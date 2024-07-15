Певица также ответила, когда в последний раз была в РФ.

Младшая сестра Софии Ротару - народная артистка Украины Аурика Ротару - призналась, что даже во время полномасштабного вторжения поддерживает связь с россиянами. Певица ответила, почему не прекратила общение с гражданами страны-агрессорки.

По словам артистки, у нее было немало друзей в России, но в основном это непубличные личности. Аурика продолжает поддерживать общение только с теми, кто стал на сторону Украины и понимает, какие преступления совершает РФ. Однако в основном, как рассказала исполнительница, эти люди не из круга ее друзей, а поклонники.

"Да, у меня там были друзья, сейчас их не так много. Из известных я ни с кем не общаюсь. Есть поклонники, поклонницы. Я общаюсь только с теми, которые понимают нас сейчас и которые стараются быть на нашей стороне, которые пишут: "Мы с вами, мы за вас переживаем. Как вы там? Как сегодня ночь прошла? Мы очень хотим, чтобы у вас был мир, мы очень хотим, чтобы Украина победила". Очень много пишут поклонников, и я только с этими людьми общаюсь. Друзей нет", - заверила артистка.

До 2014 года Аурика активно гастролировала по России и выпускала русскоязычные хиты. На вопрос о том, когда в последний раз певица была в стране-агрессорке, она твердо ответила, что это было еще до начала АТО на Востоке.

"До 2014 года я была там. Я не ездила. Я оставалась в Украине. Ездили мы в Казахстан, Молдову, еще куда-то, в Россию не ездили", - добавила знаменитость.

Что известно о Ротару

Аурика родом из Черновицкой области. Ее карьера началась в 1970-х годах, и она сумела достичь значительного успеха в музыкальной индустрии. Певица известна своим репертуаром, который включает поп, народные песни и романсы.

Исполнительница до сих пор выступает на сцене, участвует в различных музыкальных фестивалях и концертах. Более того, она постоянно помогает ВСУ и пострадавшим от атак украинцам. Среди ее самых известных песен "Я так хочу", "Не люби", "Любов палає".

Напомним, ранее Аурика Ротару высказалась об уклонистах и сыне певицы, который сбежал за границу.

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