Актер уже два года живет с лобно-височной деменцией.

Знаменитая американская актриса Деми Мур, известная по фильмам "Ангелы Чарли", "Субстанция", высказалась о состоянии здоровья своего бывшего мужа - актера Брюса Уиллиса. Знаменитость ответила, как чувствует себя артист, у которого обнаружили неизлечимую болезнь.

В 2022 году врачи диагностировали у звезды "Крепкого орешка" лобно-височную деменцию. Это заболевание ухудшает речь человека и когнитивные способности. Оно повлияло на подвижность 69-летнего актера и его психологическое состояние, из-за чего он был вынужден завершить карьеру.

В интервью CNN Мур отметила, что сейчас артист чувствует себя лучше и "находится в стабильном состоянии", несмотря на то, что еще в сентябре его родные били тревогу из-за его состояния. Экс-супруга Уиллиса отметила, что, несмотря на болезни и изменения в человеке, важно поддерживать больных и принимать их.

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"Я уже говорила об этом раньше, но я действительно искренне в это верю. Всем, кто с этим сталкивается, очень важно принимать близких такими, какие они есть сейчас", - подчеркнула актриса.

Мур добавила, что сейчас ей "очень сложно" наблюдать за тем, как меняется ее экс-супруг и его борьбой с болезнью.

"Я никому бы подобного не пожелала. Это большая потеря, но есть и невероятная красота и дары, которые могут прийти из этого", - поделилась звезда.

К слову, Мур и Уиллис состояли в браке 13 лет. Они поженились в 1987 году. У экс-супругов есть три общих дочери - Румер, Скаут и Таллула.

Напомним, ранее дочери больного Брюса Уиллиса показали новые фото с отцом. Всей семьей они праздновали День благодарения в США.

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