Бывший муж певицы и ее отец считают, что она в опасности.

Известная певица Бритни Спирс снова оказалась "под прицелом" СМИ. В этот раз звезду "подставил" ее бывший муж Кевин Федерлайн.

Как сообщает Daily Mail, экс-супруг певицы заявил, что она "подсела" на тяжелые наркотики, вызывающие сильную зависимость.

"Боюсь, что она на метамфетамине - я молился, чтобы кто-нибудь сказал об этом и чтобы она опомнилась. Это ужасно. Она мать моих мальчиков", - цитирует бывшего мужа певицы издание.

Также сообщается, что сыновья Спирс, 17-летний Престон и 16-летний Джейден не хотят с ней встречаться. Они якобы видели, как их матери привозили наркотики.

Федерлайн боится, что однажды ему позвонят и скажут о смерти Спирс из-за передозировки. Этот страх есть и у ее сыновей. Однако бывший муж Спирс считает, что не может вмешаться в ситуацию. Он полностью отстранился от певицы и перестал с ней общаться.

Отец певицы также прокомментировал слова Федерлайна. Он считает, что его дочь может повторить печальную историю певицы Эми Уайнхаус, которая скончалась в 27 лет.

Между тем, некоторые иноСМИ считают, что обвинения со стороны Федерлайна могут быть безосновательными. Так он может "давить" на Спирс, чтобы она не пыталась отобрать у него опеку над детьми. Сыновья певицы живут с Федерлайном, но она оплачивает их обучение и ежемесячно отправляет бывшему мужу крупную сумму, чтобы тот содержал детей.

Почему дети Бритни Спирс живут не с ней

В 2004 году певица вышла замуж за Кевина Федерлайна. В браке у них появились двое сыновей. Однако в 2006 году Спирс подала на развод. Она требовала опеки над детьми. Все это происходило на фоне громких скандалов, певица лечилась от наркозависимости и злоупотребляла алкоголем. Из-за этого в 2007 году суд лишил Спирс опеки, сыновья переехали к ее бывшему мужу, а ей самой запретили приближаться к детям.

В 2008 году певицу признали недееспособной, опеку над ней взял ее отец. Он занимался делами Спирс 12 лет. Однако в 2021 году певица сумела добиться освобождения от опеки отца. Спирс рассказывала, что все это время он над ней издевался.

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