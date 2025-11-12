Артем Пивоваров неожиданно рассекретил личность своей избранницы. Девушку заметили во Дворце Спорта на одном из концертов популярного артиста.
Во время своего выступления певец трогательно обратился к любимой. Завершая свою песню "Тріолет", Артем пропел строки "Ти злукавила зо мною" и показал на девушку в зале.
Видео этого момента разлетелось в TikTok. Фаны отметили счастливый взгляд артиста и нежный контакт с таинственной зрительницей.
Вполне вероятно, что той самой девушкой была Даша Чередниченко - пиарщица Пивоварова, с которой ему очень часто приписывают роман.
Артем Пивоваров - личная жизнь
Артем Пивоваров держит свою личную жизнь за семью замками. Артист не любит поднимать эту тему в интервью и не реагирует на слухи о романах.
Так же он не комментирует отношения с Дарьей. Поклонники давно заподозрили, что этих двух связывает не только работа, но и любовь. Более того, некоторые фаны уверены, что пара уже давно замужем. Однако, официального подтверждения еще не было.
К слову, недавно Артем Пивоваров поделился потрясающим фактом из юности. Артист вспомнил, как необычно флиртовал с девушками.