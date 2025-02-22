Юморист уже прокомментировал новый статус, который ему присудили в России.

Минюст России признал украинского юмориста, звезду "Лиги смеха" Антона Лирника, который предал родину и жил в РФ, "иностранным агентом". Комик, который сейчас живет в Европе, уже отреагировал на новость и резко ответил россиянам.

Вместе с Лирником в список "иноагентов" попали также блогер Рустем Адагамов, журналисты Илья Азар и Жанна Агалакова, а также колумнистка Елизавета Александрова-Зорина, пишут пропагандистские СМИ. Причиной присуждения им такого статуса стали их высказывания о войне, участие в распространении контента "иноагентов" и обвинения в "дискредитации" армии РФ.

Как известно, получение этого статуса обязывает маркировать свой контент соответствующими надписями, подавать отчеты о своих доходах и расходах, а также ограничивается доступ к активам в РФ.

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В своем Facebook Лирник прокомментировал присвоение ему статуса "иноагента", но, похоже, его это не слишком беспокоит. Он опубликовал ироничный пост, в котором намекнул, что причиной такого решения путинского режима могло стать его последнее творческое высказывание - моноспектакль об айтишнике из Череповца по мотивам "Сказания о Федоте-стрельце" Леонида Филатова.

Также он дополнил пост фото с украинским паспортом, тем самым подчеркнув, что он остался гражданином Украины. А это, как он пишет, и является главной причиной для внесения в список "иноагентов".

"Кто-то в России посмотрел моноспектакль. Я рад, что он вызвал такую реакцию. Если не видели - советую пересмотреть. Российским чиновникам-идиотам: я иностранный агент по паспорту изначально. Но спасибо за признание моей работы", - написал комик.

Отметим, что еще с 2014 года шоумен строил карьеру и жил и в России, и в Украине. Юморист, несмотря на нападение оккупантов, продолжал зарабатывать кровавые рубли в стране-агрессоре, а начало большой войны он застал в РФ. Правда, тогда он не осудил террор россиян, а, как так называемый "голубь мира", призвал к миру и не назвал РФ - террористкой. Позже Антон уехал в Турцию, а затем перебрался в Испанию. Сейчас он почти не вспоминает о войне в соцсетях.

Напомним, ранее звезда "Дизель Шоу" высказался об Антоне Лирнике. Олег Иваница считает, что обсуждать предателей и беглецов - это деградация.

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