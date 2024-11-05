Олег Иваница считает, что обсуждать предателей и беглецов - это деградация.

Украинский юморист, военный, экс-участник "Дизель Шоу" Олег Иваница, который ранее резко осудил противников мобилизации, высказался об Антоне Лирнике - звезде "Лиги Смеха" и украинском комике. Артист объяснил, почему не хочет осуждать коллегу.

Как известно, еще с 2014 года Лирник строил карьеру и жил на две страны: Россию и Украину. Юморист, несмотря на нападение оккупантов, продолжать зарабатывать кровавые рубли в стране-агрессоре. Начало большой войны он застал в РФ, однако беглец не осудил террор россиян, а в стиле молчунов, просто призвал к миру. Позже Антон уехал в Турцию, а потом перебрался в Испанию. Он очень редко упоминает о войне в Украине, публикуя посты о полномасштабном вторжении.

По словам Иваницы, он не будет осуждать коллегу за его выбор. Военный решил для себя, что не будет негативно высказываться о предателях, потому что считает это деградацией. Единственных, кого он готов осуждать, это людей, которые заявляли, что пойдут на войну, а потом просто исчезли.

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"То, что он (Антон Лирник - УНИАН) оказался за границей, не вернулся в Украину, - это его выбор и решение. Я не буду осуждать... Я для себя принял решение, что осуждать других - не вариант, потому что это путь к деградации. Чем больше ты концентрируешься на чужих недостатках, тем меньше видишь свои. Мне кажется, что если уж осуждать, то ту категорию людей (неважно - артисты они или нет), которые дерзко заявляли, что вот как только начнется большая война, они в первых рядах пойдут на фронт. А когда все случилось, где-то поникли", - сказал Олег в интервью для OBOZ.UA.

При этом актер добавил, что когда известные украинцы выезжают за границу, то это однозначно негативно влияет на настроения общества. Он точно не поддерживает позицию беглецов, однако с пониманием относится к мужчинам, у которых есть маленькие дети.

"Хотя знаете, когда медийные лица выезжают из страны, это влияет на общее эмоциональное состояние в стране. Люди начинают думать: "О, этот уехал и вон тот упаковал чемоданы. Что делать?" Поэтому можно сказать, что известные люди, которые уехали, это в минус стране, потому что негативно влияет на общественное мнение. Но опять, если у человека есть, допустим, маленькие дети, то его трудно осуждать", - подытожил юморист.

Напомним, ранее Олег Иваница рассказал, как отреагировали родные на его мобилизацию. Как известно, юморист стал на защиту страны с первых дней полномасштабного вторжения.

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