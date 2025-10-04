Если уж уходить из жизни, то уходить, помогая кому-то, считает он.

Американский актер Эрик Дейн, известный зрителям по сериалам "Анатомия Грей" и "Зачарованные", попал в больницу из-за серьезного падения на собственной кухне.

Как пишет The Washington Post, 52-летний актер болеет амиотрофическим латеральным склерозом (ALS) - тяжелое нейродегенеративное заболевание, которое постепенно лишает человека возможности двигаться, говорить и дышать. Первые симптомы он заметил еще в начале 2024 года, когда почувствовал слабость в руке, а затем публично озвучил свой диагноз:

"Становится все сложнее скрывать, что происходит. И вместо того, чтобы люди гадали, я просто сказал правду. И никогда в жизни не получал столько любви и поддержки, как после этого".

Из-за болезни актер не смог принять участие в нынешней церемонии Emmy Awards - он упал и попал в больницу прямо накануне события. "ALS - коварная болезнь... Я лежал в больнице со швами на голове, когда шла церемония, которую очень ждал", - рассказал он журналистам.

Актер использует свою узнаваемость, чтобы привлечь внимание к проблеме ALS и помочь другим пациентам не чувствовать себя одинокими. Уже через два дня после травмы он прилетел в Вашингтон, чтобы лично встретиться с конгрессменами и призвать их продолжить финансирование важной для людей с этим диагнозом программы.

"Он сказал, что будет бороться до последнего вздоха - и это не просто слова", - отметил его коллега по кампании Дэн Тейт, который также живет с ALS.

