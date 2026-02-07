'Острое ухудшение состояния': Дорофеева рассказала о проблемах со здоровьем

Артистке пришлось перенести свой концерт в Киеве.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева рассказала о проблемах со здоровьем.

В своем Instagram артистка отметила, что вынуждена перенести свой сегодняшний концерт в столице и объяснила причину.

"У меня острое ухудшение состояния, и врачи запретили мне любую физическую нагрузку", - написала Надя, однако не стала вдаваться в подробности.

Видео дня

Дорофеева лишь добавила, что любые выступления для нее сейчас рискованны. Поэтому на сцену она планирует вернуться позже.

"Я ненавижу отменять концерты и выступала даже с температурой 39. Но выступление придется перенести, потому что оно очень рискованно для меня", - подчеркнула исполнительница.

Напомним, ранее 57-летний украинский телеведущий Константин Грубич рассказал о предстоящей операции. Он отметил, что недавно получил результаты анализов, после которых врачи посоветовали пройти дополнительную консультацию, а затем назначили хирургическое вмешательство. Однако подробности своего состояния телеведущий решил не раскрывать.

Вас также могут заинтересовать новости: