Ана Чери показала новое фото.

Известна модель Ана Чери опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в нижнем белье.

На снимке девушка со своими подружками предстала в нижнем белье. Оно выполнено из сетки и кружева. Также девушки надели эротический пояс, который можно комбинировать с чулками. Стоит отметить, что такое белье достаточно откровенное и будоражит фантазию.

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Автор: Диана Могилевич