Артистка поделилась планами на будущее.

Известная украинская певица Алина Гросу, которая недавно вернулась в Украину со своим мужем-россиянином, рассказала об их планах на будущее. В частности, артистка призналась, куда она с возлюбленным хочет переехать.

На днях Гросу вышла на связь с подписчиками в Instagram. Она призналась, что сейчас приехала домой из США и проводит зимние каникулы с родными. Однако скоро пара планирует переезд, правда, не в Украину.

"Да, я сейчас здесь. Просто не очень умело отчитываюсь. Сейчас планируем из Лос-Анджелеса переезжать в Нью-Йорк. Потому что неудобно каждую неделю летать", - написала Алина.

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Певица также отметила, что пока эти планы не утверждены, поэтому не хочет вдаваться в подробности.

К слову, Алина Гросу до сих пор скрывает лицо своего второго мужа. Однако внимательные поклонники отмечают, что избранником звезды является российский актер Роман Полянский, с которым девушка была в отношениях еще до начала полномасштабной войны.

Кстати, Полянский никоим образом не высказывается о войне в Украине. Он уехал из РФ и сейчас строит свою карьеру в США.

Напомним, ранее Алина Гросу показала, как провела Рождество в семейном кругу в Украине.

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