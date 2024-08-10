Стало известно, что артист состоит в отношениях.

Народный артист Украины Александр Пономарев, который ранее трогательно обратился к покойной матери, признался, что после двух неудачных браков, его сердце занято.

В комментарии для программы "ЖВЛ" знаменитость рассказал, что сейчас он состоит в отношениях. Однако имя своей избранницы артист рассекречивать не спешит. В соцсетях Александра также нет совместных фото с избранницей.

В эфире программы прямой цитаты певца не прозвучало, однако ведущий "ЖВЛ" Тимур Мирошниченко поделился подробностями личной жизни исполнителя, которые рассказал сам Пономарев.

По словам ведущего, именно любимая помогает Александру выдерживать взятый темп с гастролями. Пока неизвестно, заключил ли звезда официальный брак с женщиной.

Вероятно, пара в отношениях уже более года, ведь летом 2023 года певец рассказывал, что на личном у него "все в порядке". Пономарев признался, что не хочет афишировать личную жизнь, потому что очень "суеверный человек".

"Поэтому давай это не двигать, чтобы оно и дальше было в порядке. Я суеверный человек со студенческих лет, но понимаю, что Библия пишет, что в это верить нельзя", - поделился артист в интервью для "В гостях у Дмитрия Гордона".

Что известно о личной жизни Пономарева

Первой женой Пономарева была продюсер Елена Мозговая. В браке с ней он прожил 10 лет. У пары в 1998 году родилась дочь Евгения, которая сейчас живет и работает за границей.

В 2006 году Александр женился на львовянке Виктории Мартынюк. Через год у супругов родился сын, которого назвали Александром. Этот брак Пономарева также не сложился, и пара развелась в 2010 году.

После этого звезда не афиширует свою личную жизнь, а все романы, которые ему приписывали, опровергал.

Напомним, ранее Александр Пономарев показал, с кем отпраздновал свой день рождения. Он также рассказал, какую традицию имеет в этот день.

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