Певец поделился с поклонниками фотографиями, которые демонстрируют его невероятную трансформацию.

Александр Пономарев снова удивил своих поклонников! На этот раз не новой песней или клипом, а фотографиями, которые демонстрируют его невероятную трансформацию.

Артист опубликовал два фото: одно - архивное, сделанное много лет назад, а другое - свежее. Разница между снимками поражает! На старом фото видим молодого Пономарева с пышной шевелюрой и юношеским задором в глазах.

На новом же снимке певец предстает перед нами с короткой стрижкой, сединой в волосах и более зрелым, мужественным видом. Фото артист выложил в Facebook.

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"Два разных человека! Нет?" - с юмором прокомментировал фотографии сам Пономарев.

Поклонники мгновенно отреагировали на публикацию, засыпав певца комплиментами и восторженными отзывами. Многие отметили, что с годами Александр стал еще более привлекательным и харизматичным.

Реакция соцсетей:

"А кто этот первый?"

"Он, Александр Пономарев, и в старости будет красивым! Пусть проживет 100 лет и радует нас своими песнями и голосом!"

"На обоих фотографиях просто "вау"! А так, путешествие во времени, вон у некоторых ступор вижу от первой фотографии. Помню и таким, как на первой фотографии, но чтобы не узнать, то нет"

"Как в анекдоте говорит медведь: "Будем бить по наглой рыжей роже".

"Один, хороший, господин Александр! Ходили на Ваш концерт в Полтаве на Певческом поле при царе Горохе. Где-то до рождения детей моих, видимо, в 1998-1999 годах"

"Вам очень идет седина!"

"Вы прекрасно выглядите!"

"Время вам только на пользу"

Некоторые поклонники даже пошутили, что на старом фото изображен сын певца, а не он сам.

Стоит отметить, что Александр Пономарев всегда тщательно следит за своим внешним видом и физической формой. Он регулярно занимается спортом и придерживается здорового образа жизни.

Кто такой Александр Пономарев?

Александр Пономарев - известный украинский певец, композитор, народный артист Украины. Он является автором многих популярных песен, которые уже стали настоящими хитами.

Напомним, звезда украинской эстрады влюбился.

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