Александр Пономарев снова удивил своих поклонников! На этот раз не новой песней или клипом, а фотографиями, которые демонстрируют его невероятную трансформацию.
Артист опубликовал два фото: одно - архивное, сделанное много лет назад, а другое - свежее. Разница между снимками поражает! На старом фото видим молодого Пономарева с пышной шевелюрой и юношеским задором в глазах.
На новом же снимке певец предстает перед нами с короткой стрижкой, сединой в волосах и более зрелым, мужественным видом. Фото артист выложил в Facebook.
"Два разных человека! Нет?" - с юмором прокомментировал фотографии сам Пономарев.
Поклонники мгновенно отреагировали на публикацию, засыпав певца комплиментами и восторженными отзывами. Многие отметили, что с годами Александр стал еще более привлекательным и харизматичным.
Реакция соцсетей:
- "А кто этот первый?"
- "Он, Александр Пономарев, и в старости будет красивым! Пусть проживет 100 лет и радует нас своими песнями и голосом!"
- "На обоих фотографиях просто "вау"! А так, путешествие во времени, вон у некоторых ступор вижу от первой фотографии. Помню и таким, как на первой фотографии, но чтобы не узнать, то нет"
- "Как в анекдоте говорит медведь: "Будем бить по наглой рыжей роже".
- "Один, хороший, господин Александр! Ходили на Ваш концерт в Полтаве на Певческом поле при царе Горохе. Где-то до рождения детей моих, видимо, в 1998-1999 годах"
- "Вам очень идет седина!"
- "Вы прекрасно выглядите!"
- "Время вам только на пользу"
Некоторые поклонники даже пошутили, что на старом фото изображен сын певца, а не он сам.
Стоит отметить, что Александр Пономарев всегда тщательно следит за своим внешним видом и физической формой. Он регулярно занимается спортом и придерживается здорового образа жизни.
Кто такой Александр Пономарев?
Александр Пономарев - известный украинский певец, композитор, народный артист Украины. Он является автором многих популярных песен, которые уже стали настоящими хитами.
Напомним, звезда украинской эстрады влюбился.