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Тина Кароль засветила грудь в платье с очень откровенным декольте (фото)

10:06, 16 марта 2020
Звезды
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Певица умеет подчеркнуть свою женственность и сексуальность / Instagram Тина Кароль

Тина Кароль последний год радует и будоражит своих многочисленных поклонников весьма откровенными и пикантными образами. При этом певица умеет подчеркнуть свою женственность и сексуальность.

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Свежим снимком она поделилась на своей странице в Instagram.

Тина Кароль показала свой образ с эфира "Голоса страны". У певицы были собраны волосы, нежный макияж, а также платье с очень необычным вырезом. Обе лямки платья были перекинуты на одно плечо, из-за чего частично обнажилась грудь певицы. 

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Теги: #певица#Тина Кароль