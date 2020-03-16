Тина Кароль засветила грудь в платье с очень откровенным декольте (фото)
10:06, 16 марта 2020Звезды
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У певицы были собраны волосы, нежный макияж, а также платье с очень необычным вырезом.
Певица умеет подчеркнуть свою женственность и сексуальность / Instagram Тина Кароль
Тина Кароль последний год радует и будоражит своих многочисленных поклонников весьма откровенными и пикантными образами. При этом певица умеет подчеркнуть свою женственность и сексуальность.
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Свежим снимком она поделилась на своей странице в Instagram.
Тина Кароль показала свой образ с эфира "Голоса страны". У певицы были собраны волосы, нежный макияж, а также платье с очень необычным вырезом. Обе лямки платья были перекинуты на одно плечо, из-за чего частично обнажилась грудь певицы.
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