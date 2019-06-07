Опальная певица Светлана Лобода снялась в российской рекламе (видео)

Не изменяя своему стилю, певица демонстрирует в кадре роскошные стройные ноги в черном мини.

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