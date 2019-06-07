Опальная певица Светлана Лобода снялась в российской рекламе (видео)
13:34, 07 июня 2019Звезды
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Не изменяя своему стилю, певица демонстрирует в кадре роскошные стройные ноги в черном мини.
она появилась сегодня в связном🥳
Опальная украинская певица Светлана Лобода снялась в российской рекламе.
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Ролик артистка опубликовала в своем Instagram.
На видео певица рекламирует поступивший в продажу новый смартфон в одном из российских магазинов.
Не изменяя своему стилю, певица демонстрирует в кадре роскошные стройные ноги в черном мини.
Как сообщал УНИАН, группа "Время и Стекло" выпустила новую песню.
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