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Опальная певица Светлана Лобода снялась в российской рекламе (видео)

13:34, 07 июня 2019
Звезды
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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Опальная украинская певица Светлана Лобода снялась в российской рекламе.

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Ролик артистка опубликовала в своем Instagram.

На видео певица рекламирует поступивший в продажу новый смартфон в одном из российских магазинов. 

Не изменяя своему стилю, певица демонстрирует в кадре роскошные стройные ноги в черном мини.

Как сообщал УНИАН, группа "Время и Стекло" выпустила новую песню.

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Теги: #певица#Светлана Лобода