Притула впервые откровенно высказался о самом младшем сыне и жене

Украинский экс-ведущий и волонтер Сергей Притула впервые откровенно высказался о самом младшем сыне Марке, который появился на свет 1 августа 2025 года.

В интервью Маричке Падалко он рассказал об изменениях в семье в связи с рождением малыша.

Отвечая на вопрос о том, как жена реагирует на критику и хейт в связи с публичной деятельностью Притулы, он ответил, что ей есть чем сейчас заниматься.

"Мы как-то дошли все-таки до того этапа эволюции и твердокожности, что она уже тоже немного стебется с негатива, который может нестись… Все ок. Жене сейчас, ну, откровенно говоря, есть чем заниматься, чтобы не отвлекаться на разные глупости. Плюс один ребенок в семье - это все-таки немножко забота, логистика, затраты времени, потому что оно маленькое, оно растет и требует приложения очень многих усилий", - заявил волонтер.

При этом он вспомнил и о старших детях:

"Те уже выросли: тот уже студент, тех в школу, в сад завез - есть полдня свободного, а с тем, с меньшим, надо манькаться".

Как известно, у Сергея Притулы четверо детей. Старший сын Дмитрий родился в 2008 году от первого брака. Во втором браке с Екатериной Сопельник у него появились две дочери - Соломия (2017 год рождения) и Стефания (2021). В 2025 году Сергей Притула в четвертый раз стал отцом.

