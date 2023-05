Всего на сцену вышли 15 участников.

9 мая в Ливерпуле состоялся первый полуфинал Евровидения-2023. Проходит оно в Великобритании от имени Украины. На сцену вышли 15 конкурсантов от разных стран, но в финал прошли только 10.

Вечер получился очень насыщенным. Открыла его Юлия Санина и группа "The Hardkiss" с песней "Маяк". Норвегию представила 20-летняя Алессандра, которая в 6 лет завоевала свою первую награду за участие в вокальном конкурсе.

Громкие аплодисменты вызвала инди-рок-группа Sudden Lights из Латвии, а группа Let 3 из Хорватии озадачила своим креативным подходом к созданию конкурсного номера.

Швейцарию в первом полуфинале представил Ремо Форрер, который у себя на родине смог завоевать победу в "Голосе страны".

Достойную конкуренцию составила Лорин из Швеции. В 2012 году артистка уже одеждала победу на Евровидении, и сегодня снова вернулась, и снова чтобы победить. Именно ей букмекеры прогнозируют первое место.

Также бурные обсуждения вызвала группа Vesna - это коллектив из Чехии. 6 девушек вышли на сцену в розовых нарядах и спели песню на нескольких языках. В композиции были строки на украинском.

Приглашенным гостем от Украины стала Alyosha, которая вышла на сцену с невероятно мощным номером. Во время ее выступления даже прозвучал краткий сигнал воздушной тревоги. Этим выступлением она хотела показать всему миру то, с чем украинцы сталкиваются каждый день. После выступления Alyosha в кадре появилась Юлия Санина. Было видно, насколько ей сложно сдержать эмоции.

Еще одной "изюминкой" вечера стала всемирно известная британская певица Рита Ора, которая исполнила со сцены отрывки своих самых популярных песен.

В финал прошли 10 стран: Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия.

Видео всех выступлений с первого полуфинала Евровидения 2023

Alessandra - Queen of Kings

The Busker - Dance

Luke Black - Samo Mi Se Spava

Sudden Lights - Aijā

Mimicat - Ai Coração

Let 3 - Mama ŠČ!

Remo Forrer - Watergun

Wild Youth - We Are One

Pasha Parfeni - Soarele şi Luna

Noa Kirel - Unicorn

TuralTuranX - Tell Me More

Loreen - Tattoo

Vesna - My Sister's Crown

Mia Nicolai & Dion Cooper - Burning Daylight

Käärijä - Cha Cha Cha

Евровидение-2023: что известно

11 мая пройдет второй полуфинал, а 13 мая - финал. Нашу страну TVORCHI представят с композицией "Heart of Steel". По словам самих исполнителей, она была написана под влиянием новостей о бойцах из Азовстали.

Несмотря на такую колоссальную поддержку Украины, букмекеры пророчат украинской группе третье место. Обойти их могут Швеция и Финляндия, однако это только прогнозы. Как будет на самом деле - увидим совсем скоро.

Ранее УНИАН писал, что Верка Сердючка прибыла в Ливерпуль.

