Андрей Данилко уже показался вместе со "сценической мамой" своего персонажа.

Известный украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, уже прибыл в Ливерпуль. Он примет участие в Евровидении.

Артист уже показал первые кадры из аэропорта. На фото он сидит рядом со своей "сценической мамой" - Инной Белоконь. Они по очереди примерили "ушки" Минни Маус.

Данилко традиционно позировал в черной маске и бейсболке. Он и Белоконь были в простой и удобной одежде.

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"Регистрация в Ливерпуле", - коротко подписал новые снимки Данилко.

Как известно, в прошлом году на Евровидении победила Украина. Однако из-за полномасштабной войны, которую развязала РФ, проводить конкурс в нашей стране не стали. Поэтому конкурс состоится в Ливерпуле, Великобритания принимает Евровидение, однако большое внимание все равно будет уделяться Украине. Среди звезд, которых пригласили на конкурс, есть и Данилко.

Что Данилко говорил о Евровидении-2023

Артист, говоря о грядущем выступлении TVORCHI на Евровидении, отмечал, что не является фанатом такой музыки. Однако Данилко все равно желает им хорошо выступить.

По словам музыканта, украинцам не стоит бояться проигрыша на Евровидении. Данилко отмечал, что куда важнее победа не на конкурсе, а на войне. Помимо этого артист рассказывал, согласится ли он когда-то еще раз представить Украину на Евровидении. Оказалось, музыкант не хочет этого делать и никогда на это не пойдет.

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