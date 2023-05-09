Музыканты поразили своей откровенностью.

Группа Let 3 выступила на самом масштабном песенном конкурсе Евровидение-2023. Они представляли Хорватию, которая пять лет не попадала даже в финал.

Ребята решили исправить ситуацию и впечатлить зрителей безбашенным номером, чтобы в этот раз их оценили по-максимуму. Так, музыканты вышли на сцену без штанов. Впрочем, это уже не первый раз, когда они настолько откровенны со зрителями.

Как рассказал "голос" Евровидения Тимур Мирошниченко, участники группы неоднократно выступали голыми, а также устраивали и другие перформансы для привлечения внимания.

На Евровидении они исполнили песню Mama ŠČ! Их песни часто содержат провокационные и пошлые тексты.

Отметим, группа была создана в Риеке в конце 1980-х годов. Группа поддерживала либеральный характер, поскольку они часто нацеливались на консервативную политику и церковь, а также выражала поддержку прав женщин и ЛГБТ-сообщества.

Напомним, украинская группа TVORCHI выпустила мощное видео в день Евровидения.

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